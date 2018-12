10.12.2018 h 17:55 commenti

Irruzione in banca con la pistola ma il colpo fallisce e i banditi scappano a mani vuote

I rapinatori sono entrati nella filiale Banca Intesa di Chiesanuova segando le sbarre di una finestra. Poi hanno fatto sdraiare a terra dipendenti e clienti. Non sono però riusciti ad aprire la cassaforte temporizzata

Una banda di rapinatori ha tentato il colpo grosso ai danni della Banca Intesa di via Bagatti a Chiesanuova, facendo irruzione pistola in pugno dopo aver segato le inferriate di una finestra che dà sul retro e si affaccia sul bagno. E' successo verso le 16.30 di oggi, lunedì 10 dicembre. I rapinatori, probabilmente quattro, anche se forse c'erano complici all'esterno, avevano il volto travisato. Hanno fatto sdraiare a terra i presenti, sia impiegati sia clienti, tenendoli sotto la minaccia dell'arma, ma poi non sono riusciti ad aprire la cassaforte che è del modello temporizzato. Così sono stati costretti a scappare a mani vuote.

Immediato l'allarme dato dai dipendneti, con i carabinieri che sono intervenuti con le pattuglie del Nucleo Radiomobile e quelle dell'Investigativo.

Secondo quanto appreso, le sbarre della finestra potrebbero essere state segate durante la notte e rimosse oggi dai banditi prima di entrare in azione. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca e fatto tutti gli accertamenti con la Scientifica, nella speranza di trovare elementi in grado di far risalire ai rapinatori.