15.04.2022 h 15:11 commenti

Irrompe ai giardini minacciando tutti con un coltello e poi si spoglia completamente

L'esagitato è stato prima bloccato da un finanziere e un parà della Folgore fuori servizio, poi arrestato dai poliziotti delle Volanti. E' successo ieri pomeriggio ai giardini di via dell'Alberaccio

Brandendo un coltello ha prima iniziato a minacciare tutti i presenti, per poi improvvisare uno spogliarello e denudarsi completamente. Si sono vissuti momenti concitati, nel pomeriggio di ieri 14 aprile, ai giardini di via dell'Alberaccio a San Paolo. Per fortuna, tra le tante persone presenti, c'erano anche un finanziere fuori servizio e un parà della Folgore, che sono riusciti a bloccare l'esagitato e a disarmarlo in attesa dell'arrivo della polizia. L'uomo è stato arrestato dagli agenti delle Volanti: si tratta di un pakistano di 34 anni, con precedenti di polizia e richiedente protezione internazionale con una pratica aperta in Germania. L'uomo dovrà rispondere di una lunga serie di reati: resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto ingiustificato di coltello, atti osceni in luogo pubblico e false dichiarazioni sulla propria identità. Nelle concitate fasi dell'intervento, il pakistano si è anche ferito ad una mano con il coltello che impugnava. Portato al pronto soccorso, è stato medicato e dimesso con 5 giorni di prognosi.

Edizioni locali collegate: Prato

