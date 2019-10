25.10.2019 h 12:55 commenti

Irregolarità firme elettorali, verso la conclusione l'inchiesta della procura

Ultimi accertamenti prima di chiudere il quadro dell'inchiesta aperta dal procuratore Nicolosi la scorsa primavera dopo l'esclusione di Forza Nuova e del Partito comunista dalla competizione elettorale amministrativa

Sta per arrivare al traguardo l'inchiesta sulle irregolarità che hanno determinato l'esclusione di Forza Nuova e del Partito comunista dalle elezioni amministrative della scorsa primavera. Questione di giorni poi la procura farà il punto sulla base delle indagini affidate alla Digos che hanno confermato la presenza, negli elenchi dei due partiti, di decine di firme – 60 per Forza Nuova e 21 per il Partito comunista – di persone prive dell'iscrizione alle liste elettorali del Comune di Prato. I nomi di chi ha firmato a sostegno di Forza Nuova e del Partito comunista sono stati passati in rassegna uno ad uno. Un lavoro complesso: 431 le firme portate alla Commissione elettorale dal partito di destra, 370 dal partito di sinistra. Gli investigatori hanno verificato tutte le sottoscrizioni e successivamente hanno esaminato i motivi che hanno portato al depennamento di 99 tra quelle raccolte da Forza Nuova e di 40 tra quelle messe insieme dal Partito comunista. La sottrazione ha fatto scendere i due schieramenti sotto la soglia delle 350 firme e, di conseguenza, ha fatto saltare la corsa alle elezioni comunali. La procura ha voluto verificare il motivo di ogni singolo depennamento e pare che in almeno due casi la ragione sia stata l'impossibilità di abbinare la firma all'elettore in quanto deceduto. A quali delle due liste siano riconducibili le due firme non è chiaro anche perché in questi mesi gli investigatori avrebbero acquisito anche altre liste elettorali. Sono in corso gli ultimi accertamenti prima di chiudere l'inchiesta per la quale la procura non esclude iscrizioni sul registro delle notizie di reato.



