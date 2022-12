30.12.2022 h 14:31 commenti

Iron&Logistics, il giudice respinge la richiesta d'urgenza per il reintegro degli operai licenziati

La causa patrocinata dai Si Cobas verrà discussa con procedura ordinaria a fine marzo. Critico il sindacato: "Si tratta di persone che sono senza stipendio da ottobre"

aa

Il primo round in Tribunale tra Sì Cobas e Iron&Logistics, al centro di una dura vertenza, si è concluso con una vittoria parziale dell'azienda. il giudice del lavoro Cristina Mancini ha infatti rigettato l'istanza d'urgenza per il reintegro dei 20 ex dipendenti iscritti al sindacato Si Cobas e licenziati a ottobre. Quindi tutto rinviato a fine marzo quando verrà discussa nel merito la richiesta di annullamento dei licenziamenti.."Avevamo richiesto l'urgenza - ha spiegatoreferente Si Cobas - perché i lavoratori sono senza stipendio da ottobre. Inoltre per molti è in scadenza il permesso di soggiorno e senza un contratto di lavoro non verrà rinnovato. Il giudice, invece, ha deciso per la non urgenza motivando che i lavoratori percepiscono la Naspi e che, avendo avuto uno stipendio di 1.200 euro al mese, non sarebbero in difficoltà economica. Una motivazione che non accettiamo anche se non ci stupisce".Il sindacato punta il dito anche contro la Regione che aveva avviato un tavolo di unità di crisi per i lavoratori dell'azienda. "Il 6 dicembre la proprietà - spiega Toscano - ha fatto saltare gli accordi presi il primo dello stesso mese alla presenza del consigliere Valerio Fabiani, nonostante questo nessuno ha preso una posizione per difendere quanto stabilito".Da parte dell'azienda non viene commentata la sentenza del giudice, ma anche da loro arrivano critiche alla Regione: "Nelle tratttative non è stata oggettiva - ha spiegatolegale dell'Iron&Logistics -. Ci sono stati imposti accordi non equi e quindi ci saranno sicuramente dei risvolti per questo atteggiamento. Intanto non siamo assolutamente intenzionati a rentegrare nessuno dei lavoratori, visto che hanno rifiutato in blocco le nostre proposte".