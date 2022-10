21.10.2022 h 09:58 commenti

Iron&Logistics, all'alba sgomberato il presidio degli ex lavoratori iscritti a Si Cobas

All'operazione coordinata dalla polizia hanno partecipato anche i carabinieri, la guardia di finanza e la Municipale. In azione anche un elicottero. Sarah Caudiero, coordinatrice del sindacato Si Cobas e alcuni manifestanti sono stati portati in questura

E' stato sgomberato il picchetto dei 22 ex lavoratori della Iron&Logitiscs iscritti al sindacato Si Cobas.Le forze dell'ordine sono entrate in azione questa mattina 21 ottobre intorno alle 6 in via Ciulli dove ha sede l'azienda. Si è trattato di un gruppo interforze, composto da carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, coordinato dalla questura e supportato anche da un elicottero.Alcuni dei manifestanti, insieme alla coordinatrice del sindacato Sarah Caudiero, sono stati portati in questura. Una rappresentanza del sindacato si è spostata quindi in via Migliore di Cino per protesta.Intanto in via Ciulli l'attività è ripresa regolarmente. I camion che trasportano la merce sono usciti regolarmente dai cancelli e altri ne sono entrati. Ieri ai manifestanti è stata anche recapitata dalla Municipale una multa di 173 euro per occupazione del suolo pubblico per aver posizionato, senza autorizzazioni, un bagno chimico davanti ai cancelli dell'azienda.Nel pomeriggio un gruppo di ex lavoratori e iscritti al sindacato sono tornati a manifestare all'ingresso della Iron&Logistics.