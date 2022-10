12.10.2022 h 15:01 commenti

Iron&Logistics, la preoccupazione dei dipendenti: "Temiamo per il nostro posto di lavoro"

La maggioranza dei lavoratori si dissocia dallo sciopero a oltranza guidato dai Si Cobas che impedisce alle merci di entrare e uscire dai cancelli: "Abbiamo chiesto l'intervento del sindaco, del questore e del prefetto per far rispettare i diritti di tutti"

"C'è il diritto allo sciopero, ma anche quello a lavorare.Siamo preoccupati per il nostro posto di lavoro e ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni". E' questo l'appello affidato a otizie di rato dLa maggioranza dei dipendenti (poco meno di una cinquantina sul totale di 70) dell'Iron&Logistics, l'azienda di via Ciulli da gironi al cntro delle proteste guidate dal sindacato Si Cobas dopo il licenziamento di 24 operai ( leggi ). Licenziamento contestato dal sindacato sia per la sostanza sia per la forma e invece rivendicato come legittimo dall'azienda che dichiara di essersi attenuta a tutte le procedure dl caso.La paura di questi lavoratori, adesso, è di rischiare di restare a casa se non si fermano le proteste attuate con picchetti che impediscono l'arrivo e la partenza delle merci. "Andiamo noi a scaricare i furgoni che non possono entrare- spiega- e subito partono i cori mentre trasportiamo la merce ma il problema è in uscita: quelli che scioperano si mettono davanti o peggio, sotto le ruote, e non si muovono fino a quando non scarichiamo tutta la merce che deve essere consegnata".Un clima, quello fuori dai cancelli, che preoccupa anche le lavoratrici: "Venerdì - spiega- dopo la pausa di mezzogiorno non siamo riusciti a entrare con le macchine nel cancello perchè ci impedivano l'ingresso. Ho chiamato la polizia che è venuta, ha controllato i nostri documenti e dopo un'ora siamo riusciti ad andare a lavorare". Ci sono anche lamentele per quanto riguarda igiene del piazzale esterno, per cui verrà avvertito l'ufficio di igiene "Quando entro non mi sento sicura - sottolinea- anche se nessuno ha mai forzato la mano .Tra loro ci sono anche persone che non hanno mai lavorato qui".A difendere l'azienda sono anche alcuni ex assistiti dai Sì Cobas nella vertenza Top Line. "Quando ero alla Top Line - spiega- ho aderito agli scioperi di Si Cobas perché lì c'erano buste paghe false e contratti fasulli, ma in questo caso la situazione è differente e quindi mi dissocio". Ancheviene dall'esperienza Top Line e non ha partecipato allo sciopero: "Lavoro 8 ore per cinque giorni e mi va benissimo. Ho imparato le nuove mansioni e mi trovo bene".Rimandate al mittente anche le accuse di ritardo dello stipendio e di minacce da parte dei titolari: "Non mi sento assolutamente minacciata - precisa- lavoro qui da 4 anni e non o mai avuto un ritardo nello stipendio, in realtà quando ho avuto bisogno sono stata aiutata".Una preoccupazione soprattutto per il futuro, si teme per l'immagine dell'azienda e di conseguenza per la perdita delle commesse:"Insieme ai veri sindacati che tutelano lavoratori e azienda - spiega- vogliamo chiedere una manifestazione per avere il diritto di lavorare insieme ai nostri titolari. Il sindaco parla di ripresa. di disoccupazione e di nuova energia per la città ma non interviene di persona per aiutare chi è nel giusto e ha un lavoro, ma neanche gli industriali che garantiscono il lavoro." I dipendenti hanno scritto a Biffoni per avere un incontro, prima fissato per il 10 ottobre e poi rimandato a data da destinarsi. Stessa richiesta a questore e prefetto dai quali ad oggi non è arrivata nessuna risposta.E a proposito di immagine e reputazione dell' azienda c'è anche chi si è licenziato da poco per andare a lavorare all' Iron&Logistic. "Ero dipendente di una roccatura - spiega- mi sono licenziata e da una settimana lavoro qui proprio perchè le credenziali sono buone. Quando i miei figli sono venuti a prendermi il primo giorno insieme a mio marito mi sono vergognata delle scene che hanno visto fuori dal cancello"