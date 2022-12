01.12.2022 h 16:50 commenti

Iron&Logistics, prove di accordo: riassunzione per nove operai e stop ai picchetti

Firmato un documento fra azienda e sindacato al tavolo aperto in Regione. Da questo pomeriggio via libera al trasferimento di tutti i macchinari nella sede di Montale visto che la ditta lascerà il territorio pratese

Firmato il pre accordo che dovrebbe mettere la parola fine al braccio di ferro che dura da quasi tre mesi fra Iron&Logistic e SiCobas. Saranno riassunti 9 operai dei 22 licenziati a settembre. Previsto inoltre il pagamento in due tranche del Tfr in cambio della fine dei picchetti in via Ciulli per permettere all'azienda di trasferire completamente l'attività di stireria nel nuovo stabilimento di Montale, dove confluirà anche l'attività di logistica di Santomato. L'azienda, quindi, lascia definitivamente il territorio pratese. SiCobas, a partire da questo pomeriggio 1 dicembre, si impegna anche a chiudere lo stato di agitazione sindacale in tutte le sedi dell'azienda, oltre che nei confronti dei committenti.Per gli altri 13 ex dipendenti che non verranno riassunti, è stato proposto uno scivolamento, visto che sono in Naspi, per chiudere tutte le pendenze. Su questo punto si aspetta una risposta da parte del sindacato che oggi consultava gli iscritti.A convocare le due parti, per trovare una conciliazione, la Regione Toscana. “La mediazione - spiega Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali- ha prodotto un esito che va nella direzione di far riprendere il lavoro in azienda e superare le tensioni degli ultimi tempi, prevedendo una soluzione per i 22 lavoratori licenziati, di cui il tavolo si è fatto carico. Un ringraziamento alle parti per la collaborazione”.Di diverso parere i legali dell'Iron&Logistics Elisa Monni e Vincenzo De Franco"L'azienda - spiegano - si è mossa in assoluta solitudine.L'unico interesse che è stato salvaguardato fino in fondo è quello dei SiCobas non c'è stata una tutela dell'impresa e degli altri posti di lavoro. Tutte le istituzioni hanno atteso la risoluzioni bonaria e pacifica della situazione e di fatto sono state assenti. Se siamo arrivati a una soluzione è perchè la proprietà non poteva fare altrimenti: o sottoscriveva l'accordo oppure si trovava a fallire entro i prossimi 20 giorni visto che i macchinari sono bloccati in via Ciulli". Alla Iron&Logistics lavorano altri 77 dipendenti che non sono iscritti al sindacato.