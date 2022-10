20.10.2022 h 18:54 commenti

Ipotesi rimpasto giunta Giani, Squittieri durissima: "Il Pd toscano non ha capito la portata della sconfitta elettorale"

L'assessore allo sviluppo economico del Comune di Prato furiosa per essere stata tirata in ballo nel toto nomi di un probabile rimpasto della squadra di governo toscano: "La politica è per me risolvere i problemi delle persone, non salire su ogni autobus in base alla convenienza"

(e.b.)

“Il fine della politica dovrebbe essere quello di occuparsi dei problemi delle persone mentre il Pd toscano, nonostante la sconfitta più grave della storia del partito, dà esattamente la rappresentazione opposta: si occupa solo di se stesso”. L'assessore comunale Benedetta Squittieri ci va giù pesante contro la direzione regionale del suo partito, convocata per analizzare il disastro elettorale registrato lo scorso 25 settembre e finita a parlare di rimpasto di giunta regionale. Un risiko in cui, stando a quanto pubblicato oggi dalla Nazione, Squittieri viene data in sostituzione di un altro pratese, tra l'altro della stessa corrente, Stefano Ciuoffo, mentre l'area costiera avrebbe reclamato il posto di Alessandra Nardini su cui si registrano molte pressioni affinché da prima dei non eletti al parlamento europeo, prenda il posto che lascerà libero Simona Bonafè, segretaria regionale dei Democratici, appena eletta a Montecitorio.Un incastro di nomi e situazioni di cui Squittieri avrebbe fatto volentieri a meno di essere protagonista e di cui non vuole sentire neanche un accenno. A bruciare non è tanto l'aspetto personale quanto l'evidente inadeguatezza che il Pd toscano sta dimostrato rispetto alla delicatissima fase che sta vivendo: “Il punto vero – prosegue Squittieri – è che rispetto al livello della sconfitta, abbiamo dato una rappresentazione di un Pd esclusivamente impegnato in uno scacchiere di posti, posizioni e persone. Il Pd toscano dovrebbe impegnarsi a migliorare il lavoro che sta facendo il nazionale sul prossimo congresso, tra l'altro anche quello inferiore rispetto alla sconfitta. Abbiamo preso una scoppola epocale, ma la risposta che stiamo dando è insufficiente”.L'aspetto personale è secondario ma c'è, inutile negarlo, anche perché Squittieri è appena uscita dal pasticcio fatto dal partito provinciale attorno al suo nome per la mancata candidatura al Parlamento: “Non ho mai preso tutti gli autobus che passano in base alla convenienza e non inizierò oggi. Non è il mio modo di fare politica. In questi anni in Comune ho messo in campo una serie di progetti che si concretizzeranno da qui al 2024. Il prossimo anno ad esempio ci saranno i bandi sui 10 milioni di euro che siamo riusciti a ottenere dal governo per il distretto. E' questo che voglio fare e comunque nessuno mi ha chiesto niente”.Oggi Giani si è affrettato a smentire qualsiasi ipotesi di rimpasto della sua giunta, ma ormai la bomba è scoppiata: “Non è nelle cose. – conclude Squittieri - Non è accettabile che nel momento più grave della storia del Pd, ci si metta a discutere dei posti nella giunta toscana. E' un ossimoro. Ritengo che Prato sia ben rappresentata da Stefano Ciuoffo con cui sono in completa sintonia e con cui porto avanti un lavoro quotidiano sull'innovazione e sullo sviluppo economico dei nostri territori. Non c'è altro all'ordine del giorno”.