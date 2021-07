06.07.2021 h 15:18 commenti

Iolo, più vicino il collegamento tra via Manzoni e via di Garduna

Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. L'intervento si concluderà entro la fine di settembre e fornirà un nuovo accesso alla viabilità principale riducendo il passaggio dal centro abitato

Via libera del Comune al collegamento tra via Manzoni (Strada provinciale 7) e via di Garduna a Iolo. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il tratto di 50 metri, a due corsie, una per senso di marcia, e illuminato, migliorerà la circolazione interna della frazione e si potrà quindi usufruire di un nuovo accesso alla viabilità principale riducendo il passaggio dal centro abitato.

I costi dell'intervento ammontano a 100 mila euro (99.833,40 euro per l'esattezza), tutte risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale per andare incontro alle richieste dei residenti.

“L'intervento di realizzazione del nuovo collegamento tra via Manzoni e via di Garduna - dice l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò - servirà per ridurre il passaggio dal centro abitato. In questo modo aumenterà la qualità della vita degli abitanti della zona e migliorerà il traffico dell'intero asse viario”.

Dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, i passi successivi sono la presentazione nei prossimi giorni del progetto preliminare ed esecutivo e l'amministrazione punta a terminare l'intervento entro fine settembre.

Il sì della realizzazione del collegamento tra via Manzoni e via di Garduna segue l'approvazione del progetto definitivo dell'ottobre 2020, in corso di gara di appalto, per il miglioramento della sicurezza stradale dell’intersezione tra via Manzoni e via Verzoni/via Bigoli sulla Strada Provinciale 7 a Iolo, spesso teatro di incidenti gravi e anche mortali. Per questo intervento le opere sono state divise in due lotti: nel primo sarà messo in sicurezza l'attraversamento pedonale attraverso l'eliminazione dell'incrocio fra la Sp7 e via Verzoni, la creazione di corsie di ingresso e di uscita su via Bigoli, di una bretella che collega via Manzoni con via di Garduna per consentire ai residenti di via Verzoni di raggiungere la provinciale e di un attraversamento pedonale rialzato e illuminato. Il secondo lotto prevede invece la realizzazione di due tratti di marciapiede lungo via Bigoli e via Verzoni che si riconnettano con l’attraversamento della strada provinciale realizzato nella prima fase. Il lotto 2 richiede infatti, per la sua esecuzione, l’acquisizione di alcune aree private mediante espropriazione per pubblica utilità.