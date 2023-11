29.11.2023 h 16:58 commenti

Investito sul marciapiede da un'auto, ferito un uomo di 67 anni

Il pedone è stato travolto da una vettura che scendeva da via di Schignano. L'impatto è avvenuto vicino al Comune. Allertato anche Pegaso, sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e la Municipale

Un 67enne è stato investito sulla Sr 325 all'altezza del semaforo vicino al Comune di Vaiano da un'auto che proveniente dalla discesa di via di Schignano.

Il conducente, secondo i primi rilievi, avrebbe perso il controllo della vettura travolgendo l'uomo che si trovava sul marciapiede opposto. Nell' impatto è stata anche piegata una delle protezioni posizionate sul ciglio della strada. Al momento dell'incidente, circa le 16 di oggi 29 novembre, sul marciapiede erano presenti anche altre persone che fortunatamente sono rimaste illese.

Immediato l'arrivo dei soccorsi, è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo , che ha trasportato l'uomo al ospedale di Prato in codice giallo. Allertato anche Pegaso che però non è partito, dopo le valutazioni fatte dal sanitario del 118. Sul posto una pattuglia della Municipale per i rilievi e per regolare il traffico particolarmente intenso in concomitanza con l'uscita dei bambini dalla vicina scuola.