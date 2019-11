18.11.2019 h 19:23 commenti

Investito mentre attraversa la strada, 73enne trasportato al Santo Stefano

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in viale Fratelli Rosselli a Vaiano. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia

Incidente stradale questo pomeriggio 18 novembre in viale Fratelli Rosselli a Vaiano. Un uomo di 73 anni è stato investito, intorno alle 17,45, mentre attraversava la strada all'altezza del bar Galardi.Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo, i carabinieri e la Municipale per i rilievi.Il ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale Santo Stefano di Prato. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, probabilmente la pioggia battente ha limitato la visibilità nel tratto stradale.