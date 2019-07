12.07.2019 h 16:53 commenti

Investito in via Rossini mentre attraversa la strada, undicenne finisce in ospedale in codice giallo

E' successo nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale per i rilievi di legge. Altro incidente all'incrocio tra via Filzi e via dei Gobbi

Un bambino di 11 anni è stato investito da un suv Land Rover guidato da un 51enne, mentre attraversava via Gioacchino Rossini a San Paolo. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 12 luglio, attorno alle 14. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza inviata dal 118 che ha accompagnato il bambino all'ospedale Santo Stefano in codice giallo.

E' intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di legge. L'automobilista, di origine cinese come l'investito, è risultato negativo all'alcol test.

Un altro incidente si pè verificato qualche ora più tardi, verso le 17, all'incrocio tra via Filzi e via dei Gobbi dove si sono scontrate una moto condotta da un uomo di 56 anni, italiano, e un'auto condotta da un cinese. Ad avere la peggio è stato il motociclista trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dello scontro .

