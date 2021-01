15.01.2021 h 19:10 commenti

Investito in bicicletta davanti al cimitero di Coiano, grave un settantenne

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. L'uomo trasportato all'ospedale in codice rosso. Municipale al lavoro per ricostruire la dinamica

E' gravissimo un uomo di 70 anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 gennaio, in via Cantagallo, nei pressi del cimitero di Coiano. L'uomo, che viaggiava in sella ad una bici, è stato investito da un'auto. L'impatto sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravissime. Soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Vaiano, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. Sul posto la Municipale che ha dovuto deviare la viabilità per effettuare i rilievi.







Edizioni locali collegate: Prato

