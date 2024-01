18.01.2024 h 17:19 commenti

Investito da un muletto che fa retromarcia: grave autista portato al Cto dal Pegaso

L'infortunio sul lavoro è successo in un'azienda di via Fonda di Mezzana. La vittima ha 54 anni e ha riportato una seria lesione esposta ad una gamba

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 gennaio. E' successo alla Tessile Fiorentina, azienda che ha sede in via Fonda di Mezzana. Un autista di 54 anni, non dipendente dell'azienda, è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un muletto che stava procedendo in retromarcia. E' successo intorno alle 16.30. Sono stati i presenti a dare l'allarme e a far intervenire i soccorsi. Il lavoratore è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al Cto di Firenze per una gravissima lesione esposta ad una gamba. Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza. I sanitari hanno subito constatato la gravità delle ferite riportate dall'operaio e hanno attivato l'elisoccorso che nel giro di qualche minuto è atterrato poco distante dalla fabbrica. A spiegare l'incidente saranno i tecnici del Dipartimento di prevenzione della Asl intervenuti per il sopralluogo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus