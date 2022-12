19.12.2022 h 09:10 commenti

Investito da un furgone mentre attraversa la strada con il cane al guinzaglio

L'incidente è successo in viale Galilei all'altezza della rotatoria con via Ada Negri. Il pedone era sulle strisce ed è stato soccorso dal 118 in codice rosso e portato in ospedale. Forti rallentamenti per la viabilità

Un uomo di 56 anni è stato investito, intorno alle 7 di stamani 19 dicembre, mentre stava attraversando viale Galilei all'altezza della rotatoria con via Ada Negri. L'uomo era insieme al suo cane e stava andando verso la pista ciclabile quando è stato colpito da un furgone condotto da un 48enne di nazionalità albanese e residente a Prato. Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, l'investimento sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali. Per fortuna l'urto non è stato molto forte e, dai primi accertamenti, sembra che il pedone non abbia riportato ferite troppo gravi, anche se è stato necessario il trasporto al pronto soccorso da parte di un'ambulanza del 118, intervenuta in codice rosso. Illeso il cagnolino che l'uomo aveva al guinzaglio.

L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo tutto il viale Galilei, in una mattina già critica per la viabilità per la concomitanza con il mercato settimanale, l'ultimo prima di Natale.