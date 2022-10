10.10.2022 h 20:34 commenti

Investito da un autocarro sulla provinciale 325, grave un quindicenne

L'incidente è avvenuto sulla rotatoria all'altezza del distretto sanitario. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi

È in gravi condizioni un ciclista di 15 anni che questa sera, 10 ottobre intorno alle 20, è stato investito da un autocarro. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 325 all'altezza della rotonda del distretto sanitario di Vaiano. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con il medico a bordo e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Ancora da stabilire la dinamica dell'investimento, dai primi accertamenti sembra che il giovane si trovasse sulla rotonda, mentre l’aurocarro, che viaggiava in direzione Vernio, si fosse immesso nella rotatoria colpendolo. Il quindicenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano di Prato.

