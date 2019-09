29.09.2019 h 10:32 commenti

Investito da un'auto mentre è in bici: gravissimo incidente all'alba. Interviene l'elisoccorso

La vittima è un 48enne che adesso è ricoverato in prognosi riservata a Careggi. E' successo in via Roma, tra Le Fontanelle e Castelnuovo

Gravissimo incidente stradale all'alba di stamani, 29 settembre. E' successo in via Roma, poco prima di Castelnuovo, all'altezza della postazione autovelox. Un 48enne di origini nigeriane, che era in bicicletta, è stato investito dall'auto condotta da un giovane pratese. Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi: il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso ma il medico, una volta stabilizzato il paziente, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, in modo da poterlo trasferire direttamente all'ospedale di Careggi. Il 48enne è in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per effettuare i rilievi. Sia l'auto sia la bici viaggiavano in direzione Poggio a Caiano. Il tratto dove è successo l'incidente è rettilineo e si trova in mezzo ai campi. L'incidente è successo alle 6.45.