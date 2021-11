04.11.2021 h 10:33 commenti

Investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, ferito ragazzino di 14 anni

L'incidente è avvenuto a Vergaio, in via Reggiana. Alla guida della macchina un anziano che non si sarebbe reso conto della presenza del giovane. Sul posto la Municipale per i rilievi di legge

Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un'auto mentre a piedi attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il quattordicenne ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Prato in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, giovedì 4 novembre, in via Reggiana, all'altezza di via Traversa Pistoiese, nei pressi del sottopasso di Vergaio. Alla guida della macchina, una Fiat Panda, un anziano pratese che si è subito fermato per soccorrere il giovane. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Pare che il conducente della macchina non si sia accorto della presenza del quattordicenne intento ad attraversare la strada. Immediata la richiesta di soccorsi al 118 che ha inviato un'ambulanza.



Edizioni locali collegate: Prato

