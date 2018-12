03.12.2018 h 18:54 commenti

Investito da un'auto dopo essere sceso dallo scuolabus, bambino ricoverato all'ospedale

Il bambino, 10 anni, è stato urtato da un'auto mentre attraversava la strada. E' stato soccorso in codice giallo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. E' successo in via Soffici

E' sceso dallo scuolabus e ha attraversato la strada passando davanti al mezzo proprio mentre sopraggiungeva un'auto che non è riuscita ad evitare l'impatto. Vittima un bambino di 10 anni, cinese. E' successo intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 3 dicembre, in via Soffici. Il bambino è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza inviata dal 118. Portato all'ospedale, il piccolo è stato giudicato dai medici meno grave di quanto sembrato in un primo momento. Alla guida della macchina, una Nissan, una donna di 38 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire nel dettaglio la dinamica che però sarebbe apparsa subito chiara.



Edizioni locali collegate: Prato

