Investiti mentre vanno a scuola: in ospedale due bambini di 6 e 13 anni

L'incidente è successo in via Ofanto. Il 118 ha inviato le ambulanze in codice rosso ma per fortuna nessuno dei due piccoli è grave

Stavano andando a scuola tenendosi per mano quando sono stati investiti da un'auto. E' successo questa mattina, 11 gennaio, in via Ofanto, intorno alle 8.30: le vittime sono due piccoli pakistani, un bambino di 6 anni e un ragazzino di 13. Inizialmente sembrava che fossero fratelli, invece poi è risultato che erano solo amici e che il più grande accompagnava il piccolo a scuola.

Immediato l'allarme al 118 che ha inviato le ambulanze in codice rosso. Per fortuna, poi, la situazione dei due feriti è risultata meno grave e sono rientrati in codice giallo il più piccolo e in verde il grandicello. Sul posto la polizia municipale con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri che ha completato i rilievi e gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.

