20.02.2020

Investita mentre attraversa la strada sulle strisce, 76enne soccorsa in codice rosso

L'incidente è successo stamani in via del Campaccio a Chiesanuova. La donna ha riportato una brutta frattura

Grave incidente stradale, questa mattina 20 febbraio, in via del Campaccio a Chiesanuova, dove una donna di 76 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'incidente è accaduto poco prima delle 8.40 e, secondo gli accertamenti della polizia municipale, la signora sarebbe stata travolta mentre era sulle strisce pedonali. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza che ha soccorso in codice rosso la donna e l'ha trasferita al Santo Stefano. Nell'urto con l'auto avrebbe riportato una brutta frattura ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida del veicolo c'era un'altra donna.

In contemporanea con l'incidente in via del Campaccio se ne è verificato un altro in via dei Confini, che ha coinvolto un'auto e una moto. In questo caso il 118 ha soccorso in codice giallo un 34enne e in codice verde un giovane di 30 anni.