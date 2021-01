26.01.2021 h 10:49 commenti

Investita da un'auto mentre attraversa la strada: soccorsa in codice rosso una 46enne

La donna era all'incrocio tra via Strozzi e via Curtatone. Il conducente della vettura si è subito fermato per chiamare i soccorsi

E' stata ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio tra via Strozzi e via Curtatone. La vittima, una donna di 46 anni, italiana, è stata immediatamente soccorsa in codice rosso dall'ambulanza inviata dal 118. L'incidente è successo poco prima delle 20 di ieri sera, lunedì 25 gennaio. Alla guida dell'auto c'era un 68enne italiano, che si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e dovranno ora ricostruire la dinamica per accertare eventuali responsabilità. In quel punto l'incrocio è regolato da un impianto semaforico.

Edizioni locali collegate: Prato

