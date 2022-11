24.11.2022 h 12:43 commenti

Investita da un'auto mentre attraversa la strada. Ricoverata in prognosi riservata una 73enne

L'incidente è avvenuto questa mattina in via Marx subito dopo l'intersezione con via Torino. La donna è rimasta incastrata sotto la vettura

Ancora un grave incidente stradale a Prato e ancora una volta a farne le spese è stato un pedone. In questo caso una donna di 73 anni che, poco prima delle 10.30 di stamani 24 novembre, è stata investita mentre attraversava via Marx diretta verso i giardini. La donna è rimasta incastrata sotto l'auto, una Polo condotta da un 28enne di nazionalità pakistana e residente a Prato. Immediato l'allarme lanciato al 118, che ha inviato in codice rosso un'ambulanza per soccorrere la 73enne e portarla d'urgenza al Santo Stefano, dove i medici si sono riservati la prognosi.

L'incidente si è verificato subito dopo l'intersezione con via Torino, da dove proveniva l'auto prima di immettersi su via Marx. Dai primi accertamenti condotti dagli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale, che stanno ricostruendo al dinamica dell'incidente, sembra che la donna non si trovasse sulle strisce pedonali quando è stata travolta.