Investita da un'auto mentre attraversa la strada davanti al parco di Galceti, grave una donna di 34 anni

L'incidente è successo poco dopo le 8 di stamani. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia della polizia municipale. Alla guida della macchina un uomo che ha subito chiesto l'intervento dei soccorritori

Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ed è ricoverata in condizioni serie all'ospedale Santo Stefano. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.10 di oggi, giovedì 30 luglio, in via di Galceti, all'altezza di piazzale Monteferrato, il parcheggio situato di fronte all'ingresso del parco. La vittima, una trentaquattrenne, stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto condotta da un uomo di 57 anni che si è fermato a prestare soccorso e ha immediatamente chiesto l'intervento del 118. Le condizioni della donna sono apparse gravi e il trasferimento all'ospedale è stato fatto in codice giallo. Sul posto una pattuglia della Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La macchina proveniva da Montemurlo e l'impatto è avvenuto in un punto della strada in cui sono presenti le strisce pedonali ma, al momento, non è ancora chiaro se il pedone si trovasse sull'attraversamento segnalato oppure in prossimità.



Edizioni locali collegate: Prato

