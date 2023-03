20.03.2023 h 14:08 commenti

Investita da un'auto mentre attraversa il sottopasso di via Erbosa

L'incidente è successo verso le 12,30. La vettura procedeva nello stesso senso del pedone, una donna di 76 anni, da via Filzi

Una donna di 73 anni è stata investita da un'auto mentra stava percorrendo il sottopasso di via Erbosa. E' successo intorno alle 12,30 di oggi, 20 marzo. La donna è stata trasportata al Santo Stefano. In un primo momento le sue condizioni sembravano più gravi tanto che l'ambulanza del 118 è partita in codice rosso, per poi rientrare fortunatamente in giallo. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, la donna, che da via Filzi si stava dirigendo in via Erbosa, è stata colpita di spalle da una Ford guidata da una 46enne di nazionalità cinese, che prcedeva nella stessa direzione. Terminati i rilievi il sottopasso è stato riaperto e ripristinata la viabilità.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus