01.07.2021 h 11:03 commenti

Investita da un'auto in via Pomeria: anziana soccorsa dal 118 e portata in ospedale

E' successo questa mattina, la vittima è una 85enne che è stata trasferita al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica

(CK photo)

E' stata soccorsa in codice giallo e trasportata al Santo Stefano da un'ambulanza della Croce d'Oro la signora di 85 anni che stamani 1 luglio, poco dopo le 9.30, è stata investita da un'auto in via Pomeria, nel tratto subito prima l'incrocio regolato dal semaforo con via Frascati. Il 118 ha inizialmente inviato i soccorsi in codice rosso ma fortunatamente, una volta arrivati sul posto, i sanitari si sono resi conto che le condizioni della ferita erano meno gravi. In ogni caso è stato deciso il ricovero al pronto soccorso per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Intervenuta la polizia municipale, con gli agenti dell'Ufficio Sinistri, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus