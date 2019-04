26.04.2019 h 20:52 commenti

Investì e uccise un diciannovenne, la Cassazione conferma la condanna a due anni e due mesi

L'imputato, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, può solo sperare in uno sconto della pena se i giudici della Corte d’Appello di Firenze riconsidereranno la contestazione della fuga

La Corte di Cassazione ha confermato la pena a due anni e due mesi di reclusione inflitta in primo e in secondo grado a Habib Aznagh, il marocchino di 32 anni che la sera del 3 gennaio 2015, in via Valentini, travolse e uccise Giancarlo Ravidà, diciannovenne figlio di un medico dell’ospedale di Prato. L’imputato, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso e difeso dall’avvocato Leonardo Pugi, può solo sperare in uno sconto della pena se i giudici della Corte d’Appello di Firenze riconsidereranno la contestazione della fuga: la Cassazione, infatti, ha deciso di ritrasmettere il fascicolo al secondo grado in quanto il reato non sarebbe sufficientemente provato o, almeno, non del tutto chiarito. A poco più di quattro anni dall’incidente che costò la vita al giovane, che da poche settimane si era trasferito dalla provincia di Foggia a Prato per vivere con il padre e frequentare l’Università, la giustizia ha completato il suo corso. I genitori della vittima si erano costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Luca Brachi. Il trentunenne si costituì in questura due giorni dopo ma già la Municipale aveva ricostruito l’incidente grazie alle immagini delle telecamere installate nella zona. Il marocchino, stando al suo racconto, fermò la macchina più avanti rispetto al punto dell’impatto e non si palesò come il conducente dell’auto che aveva preso in pieno Giancarlo Ravidà perché - disse - già c’erano altre persone a prestare soccorso. Una versione che nel processo di primo grado gli valse l’assoluzione per l’obbligo di prestare assistenza.

