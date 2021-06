07.06.2021 h 10:26 commenti

Investe un motociclista e si allontana. La pirata della strada si è costituita stamani

L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in via Alfani. In sella alla moto un cinquantanovenne trasportato al pronto soccorso dall'ambulanza inviata dal 118. La donna si è presentata al comando di piazza Macelli

Investito da un'auto pirata – la conducente si è costituita diverse ore dopo – mentre percorreva via Alfani in sella ad una moto. Fortunatamente l'uomo, un cinquantanovenne, se l'è cavata con lievi ferite. E' successo poco dopo le 23 di ieri, domenica 6 giugno. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha immediatamente dato il via ad una serie di accertamenti per risalire all'auto e a chi la guidava. Si tratta di una donna di 40 anni che nella tarda mattina di oggi si è presentata spontaneamente al comando della Municipale, in piazza Macelli. Sul suo conto sono in corso verifiche per contestare le responsabilità.

Il motociclista è stata soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e trasportato al pronto soccorso in codice verde. Quando la conducente si è presentata in piazza Macelli, gli agenti avevano già in mano alcuni elementi che, sommati al racconto fatto dal cinquantanovenne, avrebbero presto portato alla sua identificazione.



Edizioni locali collegate: Prato

