01.02.2022 h 14:46

Investe un motociclista e scappa ma nella fuga perde il portafogli

L'incidente è successo in viale Borgovalsugana. L'uomo era alla guida di un autocarro nonostante fosse privo di patente. E' stato denunciato e ora rischia una pena fino a tre anni di reclusione

E' scappato a piedi dopo aver investito un motociclista ma nella fuga ha perso il portafogli e così gli agenti della polizia municipale hanno impiegato poco a identificarlo. Si tratta, tra l'altro, della stessa persona che era già stato sanzionato dalla Municipale nel 2019 come proprietario di una autovettura che circa due anni fa aveva provocato un sinistro stradale senza feriti in via Catani ed il cui conducente era scappato senza fornire i propri dati.

Il pirata della strada è un cittadino pakistano di 42 anni, già residente a Prato dal 2015 e ad oggi anche irreperibile all’anagrafe pratese poiché mai trovato agli indirizzi dichiarati.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di venerdì 28 gennaio, alle 14 circa, quando un motociclista si è visto investire da un autocarro che sulla via Borgovalsugana gli ha tagliato la strada nel tentativo di parcheggiare a bordo carreggiata; il tutto è successo a poca distanza di una pattuglia del Reparto Motociclisti della polizia che era lì presente per svolgere ordinari controlli sulla viabilità.

Gli agenti si sono subito avvicinati al punto in cui era accaduto il sinistro e mentre un operatore si è precipitato a soccorrere il motociclista che dopo l’urto era rimasto a terra ferito, l’altro agente ha visto il conducente dell’autocarro che, approfittando della situazione, si era dato alla fuga a piedi, lasciando il furgone in mezzo di strada e col motore ancora acceso. L’agente si è così posto subito all’inseguimento dell’uomo, che anche grazie al vantaggio di trovarsi ad una certa distanza, è riuscito a guadagnarsi la fuga e dileguarsi ma senza accorgersi che aveva lasciato a terra vicino all’autocarro il proprio portafogli.

Il fuggitivo è stato quindi identificato dai suoi stessi documenti contenuti nel portafogli e rintracciato per via telefonica subito dopo il fatto, si è così visto costretto a presentarsi nel tardo pomeriggio al Comando di piazza Macelli per spiegare il suo gesto.

E’ risultato che l’uomo guidava senza essere titolare patente di guida poiché mai conseguita e di fronte agli agenti ha ammesso la propria responsabilità.

E’ stato così multato per la guida senza patente e per aver urtato il motociclista ed è stato denunciato per essersi dato alla fuga dal luogo del sinistro senza prestare soccorso alle persone ferite. Per lui la pena prevista è fino a 3 anni di reclusione. Il motociclista vedrà almeno giustizia per quanto accaduto e vedrà risarcito il danno dall’assicurazione del furgone.