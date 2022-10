15.10.2022 h 09:57 commenti

Investe un ciclista e scappa, poi si ripresenta sul luogo dell'incidente

E' successo stanotte all'incrocio semaforico tra via Zarini e via Valentini. Il ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni. Stava procedendo contromano quando è stato travolto dall'auto condotta da una 22enne

E’ ricoverato in gravi condizioni il ciclista di 35 anni che questa notte, 15 ottobre, è stato travolto da un’auto all’incrocio semaforico tra via Valentini e via Zarini. L’incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza. L’uomo, di origine pachistana, viaggiava contromano da nord verso sud lungo via Valentini e ha attraversato l’incrocio. In quel momento da via Zarini stava transitando un’utilitaria guidata da una ventiduenne di origine nordafricana. L’impatto è stato violentissimo e il ciclista è stato sbalzato a terra colpendo con il volto anche un parapedonale.

La giovane automobilista non si è fermata a prestare soccorso ed è andata via. Si è ripresentata sul luogo dell’incidente poco dopo, quando era già presente la polizia municipale per i rilievi e per ascoltare i testimoni dell’investimento pirata. Sarebbe comunque stata rintracciata perché nell’urto con la bici, il suo mezzo ha perso la targa, caduta sul marciapiede vicino alla bici.

La ragazza è stata sottoposta ad alcoltest che ha avuto esito negativo. Il 35enne è stato portato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso dalla Croce d’oro. Presenti nelle prime fasi dei soccorsi anche due volanti della polizia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus