Investe sulle strisce un quindicenne e scappa, rintracciata grazie alla foto scattata da un testimone

E' successo sul ponte Datini, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano. Alla guida della macchina una donna di 77 anni che è stata identificata dalla Municipale grazie alla fotografia scattata alla targa da un passante

Investe un ragazzo di quindici anni sulle strisce pedonali, non si ferma a prestare soccorso ma un passante fotografa la targa e chiama la Municipale che rintraccia il pirata della strada.

E' successo questo pomeriggio, 12 gennaio poco dopo le 18,30 sul ponte Datini, il quindicenne è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano. Secondo quanto ricostruito la vettura proveniente da via Vittoruio Emanuele Orlando in direzione viale Galilei ha travolto il pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, Nell'urto il ragazzo ha riportato un trauma al ginocchio e alla spalla. All' incidente hanno assistito anche un testimone che è riuscito ascattare una foto alla targa del veicolo grazie alla quale gli agenti di piazza dei Macelli sono risaliti alla proprietaria della vettura, una donna di 77 anni.

