10.01.2024 h 09:28 commenti

Investe ciclista con auto noleggiata, scappa ma viene rintracciato dalla Municipale

E' successo domenica in via Filzi, alla guida di un'Alfa Romeo un 21enne neopatentato che è fuggito senza prestare soccorso. La Municipale è riuscita a risalire tramite la targa al noleggiatore. L'uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente

Dopo aver investito un ciclista di 61 anni, è fuggito credendo di far perdere le sue tracce. È accaduto in via Filzi domenica scorsa. A bordo di Alfa Romeo un uomo di 21 anni ha urtato il ciclista facendolo cadere a terra per poi allontanarsi senza prestargli soccorso.

Grazie alle telecamere della zona la polizia municipale, chiamata sul posto dai soccorritori del 118, ha individuato la targa della macchina che è risulta essere noleggiata a Firenze. Con l'ausilio dei colleghi fiorentini, ha intercettato la macchina proprio mentre il conducente la stava riconsegnando.

Il neopatentato di nazionalità marocchina e pregiudicato residente a Carmignano, ha ammesso di aver investito l'uomo di nazionalità cinese, che ha riportato un trauma cranico. E' stato quindi denunciato per fuga omissione di soccorso e gli è stata anche ritirata la patente di guida.