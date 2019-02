25.02.2019 h 10:59 commenti

Invece di fare la guardia contro i ladri, saccheggia la Coop: in manette una guardia giurata

Confezioni di carne, liquori, vini, merendine, affettati ma anche prodotti per l'igiene e giocattoli: è quanto i carabinieri hanno trovato a casa del vigilante. Merce per quasi 50mila euro sottratta in sette mesi di servizio notturno nel supermercato. L'incetta ripresa dalle telecamere

In sette mesi si è portato a casa quasi 50mila euro di generi alimentari, giocattoli e prodotti per l'igiene sottratti dagli scaffali e dai frigoriferi del magazzino del supermercato Coop di Parco Prato, quello che lui, di professione guardia giurata, doveva controllare e difendere da furti e taccheggi. Il vigilante infedele, 30 anni, originario di Taranto e residente a Quarrata, sposato e padre di un figlio, è stato arrestato dai carabinieri nel Nucleo investigativo sabato scorso dopo che le telecamere nascoste installate dentro il magazzino hanno ripreso il suo ultimo “raid”. Agiva sempre di notte il trentenne: faceva incetta e caricava tutto sulla sua macchina senza però sapere che nel frattempo era seguito dalle telecamere nascoste collocate per venire a capo degli ammanchi. Secondo una stima, da luglio del 2018 fino alla notte di sabato scorso, ha portato via dalla Coop qualcosa come 48mila euro tra confezioni di carne, bibite, liquori, dolciumi, merendine, caffè, affettati, ma anche prodotti per l'igiene e giocattoli, compresa una macchinina dei carabinieri.Dopo la denuncia da parte della Coop di sottrazioni tra scorte di magazzino e il posizionamento di telecamere nascoste, i carabinieri avevano individuato il ladro nel vigilante: le immagini mostravano i furti di merce per 1.200 euro messi a segno nella notte dell'8 e del 17 novembre. Il 29 dicembre lo avevano denunciato ma lui non sapeva di essere indagato e nel tempo ha continuato nella sua azione. L'ultima sabato scorso quando ha preso servizio un paio di ore prima dell'orario stabilito e ha caricato in macchina altri generi alimentari, questa volta per un valore di circa 500 euro. Le telecamere hanno ripreso tutto e alle 7 di mattina, finito il turno, è stato fermato dai carabinieri sulla strada del ritorno a casa. “Non arrivo a fine mese, mia moglie non lavora”, avrebbe detto ai militari che lo stavano arrestando. Una giustificazione che non ha convinto visto che è proprietario dell'abitazione nella quale vive, di una macchina nuova e di uno scooter di grossa cilindrata. La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare diversa merce. Le indagini hanno accertato che da luglio del 2018 la guardia avrebbe sottratto alla Coop merce per un valore stimato di 48mila euro.L'uomo ha passato un paio di giorni agli arresti e oggi è stato rimesso in libertà: il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di domiciliari avanzata dalla procura disponendo l'obbligo di dimora a Quarrata e l'obbligo di firma.