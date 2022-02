25.02.2022 h 10:56 commenti

Invasione Ucraina, la pratese d'adozione Irina bloccata sotto le bombe a Kiev

Sposata con un italiano, la donna un mese fa è tornata in patria per trovare la famiglia. Ieri la telefonata drammatica al coniuge: "Stanno bombardando. Stiamo bene ma ho paura". Per ora non può muoversi

Bloccata a Kiev sotto le bombe russe e impossibilitata a tornare in Italia. E' il dramma di Irina, una donna ucraina sposata con un pratese e che un mese fa ha deciso di tornare in Ucraina per andare a trovare i figli e la famiglia d'origine e ora non sa come scappare.

E' proprio Enrico Martelloni, suo marito, a raccontare il dramma che sta vivendo sua moglie e, di riflesso, anche lui: “Ieri mattina – dice – ho ricevuto una telefonata da mia moglie in cui cercava di rassicurarmi, ma era spaventata dalle bombe. Come tutti gli ucraini è stata svegliata dai colpi dell'artiglieria, è stato un fulmine a ciel sereno. Ora sono chiusi in casa, vivono in un paesino a pochi chilometri dalla capitale e non hanno i bunker. Sono riusciti a fare la spesa, ma la paura è tanta”.

I coniugi si sento più volte al giorno, per ora le comunicazioni telefoniche non sono state interrotte. “La situazione è precipitata in una notte – continua Enrico – sabato erano andati a teatro e nonostante la tensione continua, che gli ucraini vivono dal 2014, la vita sembrava scorrere normalmente”.

Stare lontani in una situazione così drammatica non è facile. “Per ora non può muoversi - dice -. Una possibile soluzione, ma ora impraticabile, era che si avvicinasse al confine polacco, poi sarei andato io a prenderla. Ora è tardi non si può muovere, inoltre ci sono lunghe file al confine di gente che cerca di scappare”. Irina ovviamente è preoccupata anche per suo figlio maschio che potrebbero essere chiamato alle armi. “Da settimane tutti sono allertati e sono iniziati gli allenamenti nei centri di addestramento”.

In attesa che la situazione migliori, resta l'ansia della lontananza. “Mia moglie – continua Enrico – ha il passaporto ucraino ma è residente a Prato, quindi in un certo senso è avvantaggiata rispetto ad altri connazionali. Ma fino a quando la guerra dura, crediamo entrambi che non siano tempi lunghi, di tornare in Italia non se ne parla. Vediamo anche se è possibile un ritorno insieme ai suoi figli.”

alessandra agrati