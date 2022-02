24.02.2022 h 12:45 commenti

Invasione Ucraina, anche a Prato mobilitazione per chiedere la pace

Sabato presidio in piazza del Comune e appello firmato da decine di associazioni. Intanto stasera Biffoni sarà all'iniziativa convocata a Scandicci dai sindaci toscani: "Devono essere intraprese tutte le azioni per scongiurare una guerra inaccettabile"

Il sindaco Matteo Biffoni sarà questa sera, 24 febbraio, alle 19 al presidio in piazza della Resistenza a Scandicci, un'iniziativa voluta da sindaci toscani e Regione per un appello a fermare la tragedia che si sta consumando in queste ore alle porte dell'Europa. Proprio mentre il Presidente Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, le istituzioni toscane lanciano un appello: "Devono essere intraprese tutte le azioni per scongiurare una guerra inaccettabile - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni - . Quello che sta accadendo alle porte dell'Europa è un passo indietro di 70 anni che non possiamo accettare. Costruire un'Europa di pace richiede l'attenzione costante di tutti e i sindaci toscani ribadiscono la loro contrarietà alla guerra e la necessità di sostegno unanime alle scelte che saranno fatte dal Governo italiano"

Intanto da numerosi movimenti, associazioni e organizzazioni pratesi arriva un appello per la pace e l'invito a pratecipare alla manifestazione fissata per sabato 26 alle 16.30 con un presidio in piazza del Comune insieme all'esortazione ad esporre le bandiere della pace alle proprie finestre. “L'avvio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è un fatto grave e preoccupante: di fronte alla violenza della guerra è ancora più necessario mobilitarci per chiedere la fine delle ostilità e, attraverso il dialogo tra le parti, giungere ad una pace duratura” spiegano i sottoscrittori dell’appello in una nota.

Ecco i firmatari: Anpi Prato, Arci Prato, Aned Prato, Cgil Prato, Cisl Prato, Coordinamento Prato per la Pace, La Piazza degli Studenti, Porrajmos Prato, Intersezioni Prato, Left Lab Prato, Arci Servizio civile, Aias Prato, Slow Food Prato, Libera Prato, Movimento Federalista Europeo Prato, Associazione Renato Chiodaroli, Associazione Il Granello, SPI Prato, Polisportiva Aurora, Pangea, Fondazione CDSE, Cooperativa Sociale Alice, Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans + Prato, Museo della Deportazione, Pane e Rose Prato, Cooperativa Sociale Eccoci, Arcigay Prato L’Asterisc*, Legambiente Prato, Associazione Senegalesi di Prato, Auser Vaiano La Sartoria Aps, Acli Prato, Libertà e Giustizia Prato, Fondazione Opera Santa Rita, Pubblica Assistenza L’Avvenire, Articolo 1 Prato, Sinistra Italiana Prato, Partito Democratico Prato, Giovani Democraticə Prato, Sinistra Unita Val di Bisenzio, Movimento 5 Stelle Prato, Possibile Prato, Sinistra per Montemurlo, Rifondazione Comunista Prato, Radicali Prato, Conferenza Donne Democratiche Prato.

Intanto da registrare l'intervento di Giorgio Silli, deputato di Coraggio Italia, componente della commissione Difesa e segretario di presidenza alla Camera: “Sarebbe un segnale importante, che tutti i consigli comunali, a partire da quello del mio comune, Prato, condannassero in maniera unanime ciò che sta accadendo in Ucraina sostenendo ogni azione che Draghi e il Governo italiano intenderanno intraprendere - dice -. Non solo i parlamenti ma anche le amministrazioni comunali devono assolutamente prendere una posizione netta e di ferma condanna, anche localmente non si possono avere tentennamenti su una tragedia del genere e sulla nostra appartenenza alla Nato. Adesso o si sta da una parte o dall’altra”.

Come auspicato da Silli, il capogruppo leghista Daniele Spada e il consigliere e segretario della sezione della Lega di Prato Marco Curcio, all’inizio della seduta di oggi del Consiglio comunale, hanno chiesto di poter esprimere preoccupazione e sgomento per la guerra in Ucraina, iniziata stanotte dall’esercito russo. “Diamo seguito alla posizione ufficiale della Lega, espressa dal nostro segretario federale - dicono -. L’attacco militare contro una Nazione libera deve essere condannato senza se e senza ma e il popolo ucraino deve essere aiutato e difeso dalla comunità internazionale. Mentre a Firenze sono in corso il Forum dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo, anche da Prato deve arrivare alto e forte un appello per la pace, per far cessare da subito le violenze a Kiev e nelle altre città bombardate dell’Ucraina".