24.04.2021 h 12:35 commenti

Invasione di campo durante la partita Prato - Sasso Marconi, 7 anni di daspo a trentatreenne

L'uomo, domenica scorsa, interruppe la partita e, agitando una mazza, se la prese con i calciatori. Grazie alle immagini delle telecamere è stato possibile identificarlo. Si tratta di una vecchia conoscenza della polizia. Per i prossimi due anni, tutte le volte che il Prato giocherà in casa o fuori, lui dovrà presentarsi in questura

Sette anni di daspo e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due anni. Questo il provvedimento adottato dalla questura nei confronti del trentatreenne che domenica 18 aprile è stato protagonista di un'invasione di campo allo stadio di Montemurlo durante la partita tra Prato e Sasso Marconi. L'uomo, pratese, già noto per precedenti specifici e destinatario di altri divieti ad accedere ai luoghi che ospitano eventi sportivi, emessi nel 2006 e nel 2010, aveva interrotto la partita al 27esimo minuto del secondo tempo entrando in campo dopo essere passato da un ingresso secondario dello stadio. Una scena durata pochi minuti durante i quali il pratese, agitando una mazza, aveva inveito contro i calciatori. La visione dei filmati ha consentito alla polizia di risalire all'uomo che non solo è stato colpito dal daspo ma per i prossimi due anni, ogni volta che il Prato giocherà sia sul campo casalingo che fuori casa, dovrà presentarsi in questura.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus