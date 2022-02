03.02.2022 h 15:20 commenti

Invade l'altra corsia e si schianta contro un'auto: il conducente era ubriaco

L'incidente è avvenuto in via Firenze. Il conducente del mezzo che ha sbandato aveva un tasso alcolemico di sei volte superiore ai limiti di legge

Aveva nel sangue una quantità di alcol di ben sei volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, il 45enne che, intorno alle 20.30 di lunedì sera 31 gennaio, è stato protagonista di un incidente in via Firenze, quando due auto sono state coinvolte in un scontro frontale.

Lo scontro è avvenuto all'altezza de Le Macine. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale il 45enne, procedendo in direzione periferia, ha invaso la corsia di marcia opposta e si è schiantato contro l'altra auto guidata da un uomo di 64 anni, che circolava in direzione Prato Centro e che non ha potuto fare nulla per evitare il frontale. Miracolosamente, entrambi i conducenti sono rimasti illesi.

I veicoli, dopo il violento schianto, hanno occupato la carreggiata, causando il blocco della circolazione stradale. Agli agenti della Municipale intervenuti sul posto è risultato da subito evidente che il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente aveva assunto alcolici. Quindi è stato sottoposto al controllo strumentale con il precursore alcolemico che ha dato esito positivo. Dopodiché, l'uomo è stato portato presso il Comando per la prova con l’etilometro, che ha dimostrato che aveva un tasso alcolico ben oltre il consentito e cioè quasi 6 volte il limite di legge.

È dunque scattato l'immediato ritiro della patente di guida, la confisca della propria autovettura e la denuncia penale per il quarantacinquenne, oltre alle sanzioni di legge.