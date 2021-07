25.07.2021 h 16:13 commenti

Intossicati dal fumo mentre cercano di spegnere le fiamme divampate in uno scantinato

Le ambulanze del 118 hanno soccorso due persone in via dell'Alberaccio. I vigili del fuoco hanno poi domato il rogo prima che si propagasse al resto dell'edificio. Da accertare le cause che hanno provocato le fiamme

E' di due persone intossicate dal fumo, per fortuna non in maniera grave, il bilancio del rogo che si è sviluppato poco prima delle 13 di oggi, 25 luglio, in via dell'Alberaccio. Le fiamme si sono sviluppate nello scantinato di un palazzo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio prima che potesse propagarsi al resto del palazzo. Le cause che hanno innescato le fiamme al momento risultano sconosciute. I due feriti sono rimasti intossicati nel tentativo di domare l’incendio. Sono quindi state affidate al personale del 118 intervenuto sul posto e successivamente trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Prato. Sul luogo erano presenti anche il personale della Questura e polizia municipale.

Edizioni locali collegate: Prato

