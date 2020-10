22.10.2020 h 16:47 commenti

Intitolato a Gandhi il giardino dei diritti e delle pari opportunità di Oste

Stamattina inaugurate tre panchine per affermare altrettanti diritti: bianca per ricordare i morti sul lavoro, verde-arancio per l'affermazione del valore dell'affido familiare e rosa per ricordare il valore della prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dei diritti e questa mattina il Comune di Montemurlo ha inaugurato ai giardini di via San Babila di Oste, che da oggi sono intitolati al Mahatma Gandhi, tre panchine colorate per affermare altrettanti diritti, che vengono celebrati durante queste settimane di ottobre. Il bianco è il colore del ricordo delle vittime sul lavoro. Lo scorso 11 ottobre infatti in tutta Italia si è svolta la 70esima edizione della Giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall'Anmil. Il verde e l'arancio, invece, rappresentano la speranza e la fiducia, i valori alla base dell'affido familiare. L'ultima panchina inaugurata, infine, è quella rosa, come il colore della prevenzione del tumore al seno, ottobre non a caso è il mese rosa dedicato alla prevenzione.

"In questa giornata si sono concentrate tre importanti inaugurazioni, che a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo abbiamo dovuto concentrare in un unico momento - spiega il sindaco Simone Calamai –. Il mese d'ottobre, però, ci ha dato la possibilità di tenere insieme questi tre temi così importanti. Inoltre oggi abbiamo intitolato il giardino dei diritti e delle pari opportunità, a una personalità illustre del secolo scorso, Gandhi, un grande uomo che si è speso per i diritti del suo popolo ed è diventato un riferimento per altri movimenti per i diritti civili nel mondo, penso ad esempio a Nelson Mandela nella lotta all'apartheid o Martin Luther King"

Nell'ambito delle iniziative del “mese rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno è intervenuta anche Marisa Sepe, in rappresentanza del Comitato Noi Insieme e dei commercianti di Oste, che hanno dato vita ad una bella iniziativa di raccolta fondi da destinare al sostegno dei malati oncologici. Nell'inziativa sono coinvolti anche gli studenti del liceo artistico “Umberto Brunelleschi” di Oste che hanno realizzato disegni e locandine per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno.