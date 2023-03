13.03.2023 h 10:17 commenti

Intitolato a Anna Denti il laboratorio di ceramica alla secondaria Convenevole

In occasione dell'intitolazione, sono state presentate anche le nuove attrezzature: un forno per la cottura dei manufatti, un tornio elettrico e altri strumenti di lavoro

Il laboratorio di ceramica alla secondaria Convenevole in via Primo Maggio, è stato rinnovato con nuove attrezzature e soprattutto intitolato all'insegnante Anna Denti, scomparsa nel dicembre 2019 che per anni ha insegnato nella scuola .“Con una breve ma sentita cerimonia – ha sottolineato il dirigente scolastico Marco Fedi - si è voluto ricordare la sua professionalità e la sua personalità alla presenza di docenti, amici e familiari. Ora la sua eredità viene portata avanti da altri tre docenti, con la stessa passione e impegno”.Il laboratorio di ceramica è stato rinnovato con un nuovo forno per la cottura dei manufatti, un tornio elettrico e altri strumenti di lavoro.