29.09.2021 h 14:18 commenti

Intitolata al compianto sovrintendente capo Alessandro Biondi la sezione Antidroga della questura di Prato

Una targa al terzo piano per ricordare il poliziotto scomparso lo scorso aprile a causa di una malattia. Un'altra targa era stata già collocata da amici e colleghi in ricordo anche di altri due uomini della questura di Prato

Al terzo piano della questura c'è una targa che ricorderà per sempre Alessandro Biondi, il sovrintendente capo morto lo scorso 10 aprile ad appena 56 anni, vinto da una malattia contro cui combatteva da tempo. A lui, investigatore tra i più preparati e apprezzati, è stata intitolata la 4a sezione 'Antidroga e contrasto al crimine diffuso' nella quale ha lavorato per tantissimi anni con dedizione, spirito di sacrificio e ottimi risultati.La targa, all'ingresso degli uffici della Squadra mobile, è stata inaugurata nel corso di una commossa cerimonia presieduta dal questore Giuseppe Cannizzaro e a cui hanno preso parte Silvia Cascino, moglie di Alessandro Biondi, attuale vicequestore a Lucca e un passato alla Mobile di Prato, e i familiari (il poliziotto ha lasciato due figli). Un momento molto toccante che è servito a ricordare una volta di più la figura del sovrintendente capo, uomo dotato di grande umanità che sapeva trasmettere ai colleghi e che non abbandonava mai, neppure durante le operazioni antidroga più impegnative e delicate.Nei mesi scorsi, una targa era stata già apposta dai colleghi e amici che insieme ad Alessandro Biondi hanno voluto ricordare altri due poliziotti che si sono dovuti arrendere alla malattia: Lorenzo Musacchio e Vittorio Pirolo, entrambi assistenti capo.