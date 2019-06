06.06.2019 h 17:18 commenti

Intitolata al cantore di Prato Emanuele Bettini una via a Paperino

Dopo la promessa di due anni fa, si è scelto di dedicare all'artista una strada della frazione pratese dove è cresciuto

È stata intitolata ad Emanuele Bettini, il cantore di Prato, la nuova via della frazione di Paperino che collega via Pastore a via Zanibelli. Viene così portata a compimento la promessa fatta nel 2017, in occasione della mostra degli scritti e delle opere di Bettini a Palazzo Banci Buonamici, organizzata per i 100 anni dalla sua nascita.

La cerimonia di scopertura della targa è avvenuta ierimattina, 6 giugno, alla presenza di alcuni abitanti del quartiere, della nuora e dei nipoti dell’artista (Altagracia Di Iorio e Carlo ed Emanuela Bettini) e l’assessore alla Cultura Simone Mangani. C’erano poi anche Chiara Recchia, presidente dell’associazione “Il Castello” e Silvana Santi Montini, scrittrice e biografa di Bettini: le due sono state le principali sostenitrici della candidatura di Bettini nella Commissione toponomastica comunale.

La scelta del luogo non è stata affatto casuale, perché il cantore, dopo la morte del padre, è cresciuto proprio tra i campi di Paperino, dove suo zio era parroco. Pittore, scultore e scrittore, Emanuele Bettini è scomparso nel 2002 all'età di 85 anni. Insegnante di lettere, l'artista è stato collaboratore di quotidiani e riviste, tra cui l'Unità, la Gazzetta di Prato e Prato storia e arte. Fra le sue opere di poesia e narrativa “Città di notte” (1970), “Il direttore delle poste” (1976), “Vernissage e altri racconti” (1999) e “Il cane rosso” (2001).

Prossimamente, lungo la nuova via saranno realizzati un parcheggio, un’area fitness all’aperto, il laboratorio del Carnevale e un campo in erba sintetica per basket e calcio.



