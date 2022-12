19.12.2022 h 15:58 commenti

Intitolata a Gianna Maria Borgioli la sede di Att. Raddoppiano le richieste di aiuto psicologico dei minori

Le domande di accedere allo sportello psicologico hanno registrato un incremento del 110% da dopo la pandemia, parte la raccolta fondi per un progetto sperimentale. In aumento anche i pazienti seguiti e le prestazioni effettuate

Nel corso del 2021 i malati oncologici che hanno chiesto aiuto all'Associazione Toscana Tumori sono stati 1.260 (+ 20% rispetto al 2018) di cui 400 sono residenti nella provincia di Prato. Ma il dato più preoccupante è l'incremento del 110% di richieste psicologiche da parte di adolescenti con parenti oncologici, sempre in crescita, ma con numeri più contenuti, le domande di supporto psicologico da parte dei malati (30%). Raddoppiano i prelievi ematici a domicilio raggiungendo quota 3.018.

Servizi che sono stati potenziati, ma che richiedono ingenti risorse in parte coperte dal lascito di Gianna Maria Borgioli a cui è stata intitolata la sede pratese di via Nicastro. “La scelta di dedicare la sede Att di Prato alla signora Borgioli – ha detto il Vicepresidente Caratozzolo - è un doveroso omaggio per onorare la sua memoria, per ricordare il suo impegno sociale nel presente e nel futuro. Siamo molto grati per questo lascito così generoso che ci consentirà di migliorare ulteriormente l’assistenza e la cura dei nostri pazienti”. Resta comunque l'emergenza psicologica così Att lancia una raccolta fondi per potenziare il servizio ai figli minorenni di un genitore malato oncologico

Il progetto è rivolto a 60 minori fra i 3 e i 17 anni, residenti a Firenze, Prato, Pistoia che saranno seguiti e aiutati nel combattere le forme del malessere psicologico. L’obiettivo minimo è raggiungere 25mila euro per coprire per un anno il costo della psicologa Att ed evitare così che la malattia del genitore si trasformi in una patologia debilitante per il figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus