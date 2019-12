05.12.2019 h 08:42 commenti

"Una strada per Befani, industriale e presidente della Fiorentina del primo scudetto", mozione del consigliere Spada

Il consigliere comunale dell'opposizione ha presentato una mozione per chiedere che venga ricordata la figura di Enrico Befani in un momento di difficoltà sia in campo industriale che sportivo. "Esempio di successo in tutti e due gli ambiti, vanto e gloria per la città"

Intitolare una strada o una piazza a Enrico Befani, industriale pratese e presidente della Fiorentina del primo scudetto. La richiesta arriva dal consigliere comunale Daniele Spada. “Una figura – spiega il consigliere dell'opposizione – che racchiude due caratteristiche: grande industriale che ha contribuito alla ricchezza e allo sviluppo di tutta la città e presidente della Fiorentina che, nell'anno del suo primo scudetto, batté ogni record di punti e vittorie, nonché finalista di Coppa campioni sconfitta in finale dal Real Madrid. In un momento in cui la città attraversa un periodo di profonda difficoltà sia in campo industriale che sportivo, in particolare calcistico, vale la pena ricordare personalità pratesi che hanno rappresentato un fulgido esempio di successo in entrambi i settori e che sono vanto e gloria per la città”. Con questa motivazione Spada ha presentato una mozione che impegna il sindaco e la sua Giunta a prevede una strada o una piazza con il nome di Enrico Befani.









Edizioni locali collegate: Prato

