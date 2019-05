20.05.2019 h 13:01 commenti

Interviene per difendere un ragazzino preso di mira da due bulli e poi viene aggredito a sua volta

Il movimentato episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'Omnia Center ed è intervenuta anche la polizia. Il racconto dell'uomo che ha preso le difese della vittima e che poi è stato picchiato dai parenti dei bulletti

Brutto episodio quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 19 maggio, all'Omnia Center dove è intervenuta anche la polizia per riportare la calma. Tutto sarebbe nato, tra le 17 e le 17.30, da una discussione tra alcuni ragazzini italiani con due di loro che se la sarebbero presa con un terzo. In difesa di quest'ultimo è poi intervenuto un uomo di etnia Rom, che successivamente è stato aggredito a sua volta da almeno quattro persone, forse parenti dei primi due ragazzini. I poliziotti hanno identificato tutti i protagonisti ma, come spiegano dalla Questura, al momento non sono stati presi provvedimenti, in attesa di eventuali querele presentate dalle vittime.

"Ero stato al cinema con mia moglie - racconta a Notizie di Prato l'uomo intervenuto a difesa del ragazzino -. Appena uscito dalla sala ho visto quel ragazzo a terra, con gli altri due che lo colpivano e lo prendevano in giro. Intorno c'erano tante persone, ma nessuna si decideva ad intervenire. Sono anche io un padre di famiglia e ho immaginato che fosse mio figlio in quella situazione. Quindi sono intervenuto a difesa della vittima e ho allontanato gli aggressori. Poi ho cercato di consolare il ragazzino e gli ho consigliato di tornare a casa".

La vicenda sembrava finita lì, ma poco dopo ecco la nuova aggressione, stavolta ai danni del Rom: "Stavo per salire sulla mia auto nel parcheggio - dice -. Quando mi sono saltati addosso in quattro. Mi hanno fatto cadere a terra il telefonino che si è rotto e mi hanno colpito e graffiato al collo. Allora sono scappato di nuovo dentro l'Omnia e per fortuna qualcuno ha chiamato la polizia. Ad aggredirmi sono stati i parenti e gli amici dei due ragazzini".