Intervento di Publiacqua per un guasto, possibili disagi in varie zone

I tecnici dell'azienda inizieranno i lavori alle 11 tra Castelnuovo e Le Fontanelle ed è previsto che proseguiranno fino alla tarda mattinata o il primo pomeriggio per poi spostarsi a Tavola

Possibili carenze di acqua nella zona delle Fontanelle e di Castelnuovo. Lo comunica Publiacqua i cui tecnici, a causa di urgenti verifiche sulla possibile presenza di un guasto sulla rete idrica, a partire dalle 11 i nostri tecnici provvederanno ad effettuare brevi e temporanee chiusure dell’erogazione in zona compresa tra via Traversa il Crocifisso, località Le Fontanelle e località Castelnuovo. Le prove termineranno tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. A quel punto, a partire dalle 14, i tecnici si sposteranno a Tavola per compiere un analogo intervento. In quetso caso i disagi potranno protrarsi fino alle 16.

