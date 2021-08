01.08.2021 h 19:28 commenti

Intervento del Soccorso Alpino nei boschi dell'Abetone per recuperare una pratese di 60 anni

La donna stava facendo una passeggiata con il marito quando è scivolata ferendosi ad una gamba. L'allarme dato quando ha capito che non sarebbe riuscita da sola a tornare indietro

Una donna di 60 di Prato è stata recuperata dai volontari del Soccorso Alpino Toscano dopo essere rimasta bloccata, a causa di una caduta, nella zona dell'ovovia all'Abetone. La donna stava passeggiando con il marito quando è scivolata ferendosi ad una gamba. Non riuscendo a camminare ha deciso di dare l'allarme.

I tecnici della Stazione Appennino, insieme ai soccorritori della Guardia di Finanza, hanno raggiunto il luogo dell'incidente per poi procedere con le manovre di recupero. La donna è stata infatti stabilizzata e portata fino ai mezzi di soccorso per essere poi accompagnata nel punto dove aveva lasciato la macchina. Per fortuna la lesione alla gamba riportata dalla donna era di lieve entità e non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.