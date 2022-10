25.10.2022 h 17:14 commenti

Interventi al seno, sale operatorie raddoppiate al Santo Stefano due volte a settimana

Annunciata anche l'assunzione di due chirurghi. Sul fronte prevenzione Asl assicura che l'attività del centro Porta Leone è garantita

Da subito raddoppio delle sale operatorie dedicate agli interventi al seno il martedì e il venerdì con estensione anche dell'orario di attività e in più l'annunciato arrivo di due nuovi chirurghi. Sono le azioni intraprese dall'Asl Toscana centro per potenziare i percorsi senologici al Santo Stefano.

Sul fronte prevenzione al centro Eliana Martini, l'azienda sanitaria assicura che sia lo screening che il percorso assistenziale oncologico continuano a funzionare regolarmente e questo proseguirà anche nella futura sede di via Galcianese nell'ex Aesthetic medical care. Una risposta, seppur senza entrare nel merito dell'offerta di servizi, alle segnalazioni di pazienti costrette ad andare in altri centri dell'azienda fuori città e alla carenza di senologi.

“Leggo di donne che sarebbero costrette ad andare a Empoli e Pistoia - afferma Luis Sanchez, direttore della struttura complessa di chirurgia senologica - ma anche a Prato arrivano molte donne da queste stesse sedi se inviate dal Cup. Nei giorni scorsi una donna residente a Coverciano è stata visitata a Prato, tramite appuntamento con il Cup, per poi eseguire l’intervento nell’ospedale Santa Maria Annunziata. Tutto questo al fine di garantire alle pazienti il primo posto disponibile”.

Per la dottoressa Laura Biganzoli, direttore della struttura complessa di Oncologia medica del presidio Santo Stefano e coordinatrice del centro di senologia di Prato : “le problematiche descritte sono a noi note da tempo e per questo motivo, in sincronia con il dottor Sanchez e la direzione sanitaria ci siamo attivati nei tempi dovuti per evitare disservizi alle pazienti. Quindi mi sento di rassicurare le donne pratesi che l'attività di alto livello svolta a Porta Leone, continuerà, indipendentemente dalla sede, e continuerà a dare risposte alla popolazione”.

Gli screening del tumore della mammella, di primo e secondo livello, sono regolarmente programmati esclusivamente presso il Centro di Prevenzione Oncologica “Eliana Martini” ed è appena stato formalizzato l'acquisto di un nuovo mammografo con termosintesi in sostituzione del precedente. Per l’estensione dello screening alla fascia di età 45-49 anni viene impiegato il mezzo mobile, localizzato inei pressi del presidio territoriale Giovannini di Prato. Lo stesso mezzo mobile viene utilizzato per i comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano; questo per consentire alle donne che risiedono nei comuni periferici di sottoporsi all’esame di screening in prossimità della propria residenza. Asl Toscana centro precisa che "i tempi di presa in carico degli esami di screening sono del tutto rispettati".

La consigliera comunale Eva Betti del gruppo d'opposizione "Prato al centro" aveva segnalato anche l'assenza di un ascensore per le barelle alla futura nuova sede del centro Eliana Martini. A giudicare dalla risposta dell'Asl, aveva ragione perché - lo fa sapere l'azienda - le persone barellate andranno al Santo Stefano.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus