03.08.2023

Interrogazioni, mozioni e accessi agli atti: ecco la "produzione" dei consiglieri comunali

Il più attivo come numero di atti risulta essere il leghista Curcio, seguito da Belgiorno (FdI) e La Vita (M5S). Naturalmente il criterio della quantità non deve essere confuso con quello della qualità

nadia tarantino

Quanti atti scrive un consigliere comunale? e di che tipo? e la produzione di 'carta' può essere un metro per misurare il lavoro di chi chiede e ottiene voti dai cittadini per rappresentarli? Un metro sì, ma solo però per dare una dimensione alla quantità. E allora, in un mero esercizio di conoscenza contabile, largo ai numeri per dire cosa hanno fatto fino a ora i trentadue consiglieri comunali di Prato. Una descrizione del lavoro di ciascuno possibile grazie all'accesso agli atti – per l'appunto una delle attività che produce 'carta' – fatto da Marco Curcio, consigliere della Lega.Il periodo di riferimento comprende quattro anni pieni: dal 27 giugno 2019, cioè dall'inizio della legislatura, al 30 giugno scorso. Il conteggio incorpora tutti gli strumenti che un consigliere comunale può azionare: interrogazioni sia orali che scritte che alle commissioni, mozioni, ordini del giorno, question time, accesso agli atti e interpellanze. C'è chi ha realizzato una montagna di carta, chi una collina, chi un dosso. Vediamo, tenendo ovviamente conto di un fatto: a ricorrere a certe leve sono molto più spesso i consiglieri di minoranza in ragione del ruolo che rivestono, della posizione che occupano.. Con 633 atti,guida la classifica non soltanto dell'opposizione ma anche quella dell'intero Consiglio comunale. Nessuno ha sfornato più carta del leghista che, tanto per spremere qualche curiosità dai numeri, ha praticamente presentato una media di 13 atti al mese, più o meno uno ogni 3 giorni. Le interrogazioni firmate da Curcio sono state 228, 108 delle quali alle Commissioni. Un dato che salta agli occhi perché sotto quella voce, scorrendo i nomi dei suoi trentuno colleghi, compare una lunga sfilza di '0' e un paio di '1'. Che vuol dire? Vuol dire che Curcio ha presentato interrogazioni in Commissioni delle quali non era membro e, come dicono i numeri, è stato l'unico a farlo fino a che c'è stato lo strumento, poi abolito. Va detto, che Curcio avrebbe potuto prendere parte a quelle stesse Commissioni anche senza depositare interrogazioni: le sedute, infatti, sono aperte a tutti indistintamente, eletti e non, consiglieri e non, commissari e non. Accanto al nome di Curcio anche un altro record, quello degli accessi agli atti che sono stati 291; una trentina gli ordini del giorno (un terzo in più dei due colleghi dei 5Stelle messi insieme, tanto per dare un ordine di grandezza), una quarantina le mozioni e una cinquantina i question time. Il secondo posto è di, capogruppo di Fratelli d'Italia: 312 atti con una maggioranza di questione time che sono stati 140, di interrogazioni orali che sono state 77 e di accessi agli atti che sono stati 73 e. Al terzo postodel M5S con 228 atti, davanti ad altre due donne: Marilena Garnier del gruppo che porta il suo nome (174) e, eletta con la Lega, poi diventata Indipendente e infine approdata a FdI (159).Il resto della classifica:, entrato in Consiglio comunale con la casacca della Lega, poi transitato nel gruppo Centrodestra prima di arrivare a Prato al centro, con 145 atti;, M5S, con 126;, passato dalla Lega al Centrodestra, con 115;, all'inizio Lega e poi Centrodestra, con 107 atti;, eletta in quota Lega e ora nel gruppo consiliare Prato al centro dopo una parentesi nel gruppo Centrodestra, con 92;, candidato sindaco passato dal gruppo omonimo alla Lega di cui è capogruppo, con 88;, eletto con la lista di Spada e poi passato a FdI, con 87.Tra i 20 consiglieri che siedono alla sinistra del sindaco, il primato va adel Partito democratico che dall'inizio della legislatura allo scorso 30 giugno ha depositato 167 atti tra cui 75 question time e una quarantina di ordini del giorno. Alle spalle di Guerrini arriva, anche lei Pd: 165 atti tra i quali si contano 66 question time, 39 ordini del giorno, 30 interrogazioni. Molto ravvicinato il podio visto che sul terzo gradino c'è, con 164 atti, un'altra donna Pd,: 75 i question time, una quarantina gli ordini del giorno e una trentina di interrogazioni. E' quarto il capogruppo del Pd,: i suoi atti sono stati 156 con il grosso rappresentato da 43 question time e da 39 ordini del giorno. Targato Pd anche il quinto posto occupato dacon 121 atti di cui 99 tra mozioni, ordini del giorno e question time.Il resto della classifica:, Pd, con 114 atti tra i quali si contano 100 tra mozioni, ordini del giorno e question time; 113 gli atti die 106 quelli di, anche loro Pd. Tutti a due cifre gli altri consiglieri:, 93, Pd;, Pd, 83;, Pd, 90;, Pd, 76;, consigliere di Biffoni sindaco,73;, entrata in Consiglio comunale a marzo 2020 nelle file di Demos, 64;, del gruppo Biffoni sindaco, 61;, eletto nella lista civica Biffoni sindaco, poi diventato Indipendente e infine assessore a dicembre 2022, 45;, eletta con il Pd e poi divenuta Indipendente dopo un passaggio in Demos, 43;, del gruppo Sport per Prato, 39;, gruppo Biffoni sindaco, 31;, sui banchi del Consiglio comunale da fine dicembre 2022 con targa Pd, 7. Da ricordare anche i 7 atti presentati da, deceduto lo scorso marzo dopo una malattia che lo ha costretto a lunghe assenze.