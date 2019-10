25.10.2019 h 11:25 commenti

Interporto, il neo presidente Francesco Querci: "La sfida da vincere è l'intermodalità"

Potenziare e facilitare il trasporto via ferro è l'obiettivo strategico da raggiungere insieme all'ampliamento verso Campi Bisenzio. Oltre a La Spezia sono cruciali gli snodi di Verona e Livorno

E' il potenziamento dell’intermodalità la sfida principale che il nuovo presidente dell'Interporto della Toscana centrale, Francesco Querci, vuole vincere nel suo mandato alla guida di questa realtà che oggi, con una sessantina di aziende, registra il tutto esaurito e necessita di nuovi spazi per soddisfare la raffica di richieste che arrivano quotidianamente alla direzione del centro logistico di Gonfienti. Ed ecco dunque, che all'obiettivo principale si aggiungono altri due corollari: realizzazione del progetto d’ampliamento verso Campi Bisenzio e un piano complessivo di apertura alla città. Il punto sui nuovi traguardi da raggiungere è stato fatto stamani, 25 ottobre, alla presenza del direttore dell'Interporto Daniele Ciulli.

Priorità assoluta sarà data al potenziamento del trasporto merci via Ferro che purtroppo oggi in Toscana viene scelto solo dall'1% delle imprese. E' questo il momento di farlo cogliendo al volo incentivi e finanziamenti legati alla sostenibilità ambientale. Un esempio calzante è quello registrato a Reggio Emilia dove sono piovuti 6 milioni di euro per integrare maggiormente il sistema ferro-gomma. L'Interporto è a buon punto grazie a un collegamento diretto con La Spezia e alla pianificazione di quelli con Livorno e Verona. Si tratta di potenziare e concretizzare per raggiungere velocemente e a un impatto ambientale ridotto il trasporto via mare e il centro smistamento per l'Europa centro settentrionale: “Ci sono sfide cruciali che attendono l’Interporto – spiega Querci – A cominciare dall’impulso decisivo per lo sviluppo della funzione intermodale. Intendo quindi il potenziamento del sistema integrato che permetta di trasportare su ferro quello che oggi viene movimentano su gomma. Noi vogliamo potenziare il servizio dei trasporti e della logistica a livello toscano per poi collegarci col resto del mondo. In fondo è la stessa Commissione Europea a chiedercelo, perché attraverso questo sistema si lavora pure sulla sostenibilità ambientale, riducendo inquinamento e traffico”.

Tutto sarà proiettato verso questo obiettivo. Ad esempio una volta che sarà realizzato l'ampliamento verso Campi (l'area è di 250mila metri quadri), le nuove richieste di spazi saranno legate a investimenti e sviluppo intermodale. In sostanza saranno scelte aziende interessate più ai servizi che ai depositi. “Prenderemo di nuovo contatti con tutti i soggetti interessati all’area e allo sviluppo intermodale – sottolinea il direttore dell’Interporto, Daniele Ciulli – Alcune aziende sono già state individuate. E non dimentichiamo che questo piano porterà occupazione per tutta la Piana. In ballo ci sono circa 300 posti di lavoro fra collaboratori diretti e indotto”.

L'iter per concretizzare l'ampliamento è a buon punto. Il ministero dell’Ambiente ha firmato il decreto di Via. Adesso manca solo la controfirma da parte del ministero ai Beni Culturali e poi l’iter sarà concluso. “Una volta che tutti i tasselli saranno definiti – prosegue Querci – potremo andare a dialogare col Comune di Campi Bisenzio per attivare le procedure operative".

Infine Querci punta forte sul dialogo con la città, aprendo le porte dell’Interporto per iniziative organizzate con associazioni, privati e istituzioni. “Vogliamo fare diventare l’Interporto un’opportunità di crescita per la città – conclude – Abbiamo uno spazio verde interessante che potremmo mettere a disposizione di Prato con un progetto condiviso”.

Uno dei primi passi concreti verso il futuro assetto dell’Interporto si terrà già martedì 29 ottobre. Dalle 9.30 alle 13 nei locali dei magazzini generali all’interno della struttura di Gonfienti si terrà il convegno “Il trasporto intermodale: leva di crescita per il territorio toscano”. A organizzarlo lo stesso Interporto assieme a Logistica Uno in partnership con istituzioni locali e associazioni di categoria. Parteciperanno alcune fra le più importanti aziende nei settori della grande distribuzione, logistica, tecnologia, trasporti e innovazione come San Pellegrino, Coop, Unieuro, Cantine Bonacchi e Msc. “Si parlerà dello sviluppo dell’Interporto all’interno del sistema intermodale logistico nazionale e internazionale – concludono Querci e Ciulli -. E quindi delle opportunità di collegamento che possono portare ai porti di Livorno, di La spezia e a Verona come hub per il nord Europa”.

E.B.